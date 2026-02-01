Lucy e Thomas Rhys hanno acquistato una chiesa medievale sconsacrata con l’intenzione di trasformarla in casa. Durante i lavori di ristrutturazione, sotto il pavimento hanno scoperto circa 80 scheletri. La coppia ha deciso di lasciarli dove sono, senza spostare nulla. La scoperta ha sorpreso tutti, ma loro hanno preferito rispettare i resti e non intervenire.

Hanno comprato una chiesa medievale sconsacrata per farne la casa dei loro sogni. Sogni, sì, ma anche incubi perché sotto la pavimentazione dell’edificio hanno trovato i resti di circa 80 scheletri. Siamo a Peterstone Wentlooge, in Galles e la storia la racconta Metro.Uk. Lucy Thomas e Rhys Thomas assieme ai loro cinque figli hanno acquistato una ex chiesa: “Un archeologo ci aveva detto che avremmo trovato forse cinque o sei corpi, ma quando hanno iniziato a scavare è apparso chiaro che ce n’erano molti di più di quanto avessimo immaginato. L’archeologo ci ha spiegato che, in passato, persone influenti, ricche o religiose venivano seppellite sotto le chiede”, ha detto Lucy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo comprato una chiesa sconsacrata per farne una casa ma sotto il pavimento c’erano 80 scheletri. Abbiamo deciso di lasciarli dove sono”: la storia di Lucy e Thomas Rhys

