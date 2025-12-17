Abbiamo comprato pacchi smarriti al chilo una scommessa con la fortuna | cosa abbiamo trovato

Abbiamo acquistato pacchi smarriti al chilo, una vera scommessa con la fortuna. Questi pacchi, provenienti da mezza Europa e destinati all’incenerimento, trovano una seconda vita nei temporary shop, dove i clienti possono sceglierli “al buio” pagando solo due euro all’etto. Un modo innovativo e sostenibile di ridare valore a oggetti che sembravano perduti per sempre.

© Forlitoday.it - Abbiamo comprato pacchi smarriti al chilo, una scommessa con la fortuna: cosa abbiamo trovato Sono pacchi smarriti che hanno fatto il giro di mezza Europa. Stoccati in grandi centri logistici, invece di andare all'incenerimento, finiscono in cestoni di temporary shop, da dove la gente potrà poi prenderli "al buio", pagandoli due euro all'etto, 20 euro al chilo.

