Io e il mio compagno abbiamo deciso di provare ad avere una femmina dopo tre figli maschi ma al momento dell’ecografia la sorpresa è stata enorme Aspettavo tre gemelli tutti maschi | la storia di Hannah è virale
Si chiamano Hannah A. e Jacob e hanno voluto raccontare la loro storia a People. Genitori di tre figli maschi (di undici, quattro e un anno), Hannah ha convito Jacob a provare ad avere una bambina e quando è rimasta incinta, la gioia si è unita alla curiosità di sapere come sarebbe stata completata la famiglia. Quando la mamma è andata a fare la prima ecografia, a otto settimane di gravidanza, è succeso l’inaspettato: “La dottoressa ha guardato lo schermo e ha detto: ‘Oh.’. Io le ho chiesto cosa intendesse, e lei mi ha detto che c’erano due bambini ”, racconta Hannah, 29 anni, a People. E ancora: “Ho pensato: ok, gemelli, posso farcela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
