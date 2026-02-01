A Torino guerriglia per Askatasuna Meloni | ‘Colpito lo Stato’

A Torino, la protesta contro il processo a Askatasuna è degenerata in scontri tra manifestanti e polizia. Le forze dell’ordine sono state colpite, e la tensione è salita rapidamente. La polizia ha risposto con cariche, mentre i manifestanti hanno lanciato oggetti e tentato di resistere. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’atmosfera resta molto tesa.

A Torino è scattata una violenta ondata di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti durante una protesta contro il processo in corso a carico di membri dell'organizzazione separatista basca Askatasuna. Gli scontri sono esplosi nel tardo pomeriggio di venerdì, in diverse zone del centro storico, con lancio di petardi, bottiglie e materiale infuocato. Le forze di polizia hanno risposto con cariche e l'impiego di idranti, mentre si sono registrati diversi feriti tra i manifestanti e alcuni agenti. Il clima di tensione si è aggravato dopo che alcuni gruppi hanno tentato di bloccare il traffico e di accedere al palazzo di giustizia, dove si svolgeva l'udienza relativa al processo.

