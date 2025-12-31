Beppe Grillo e il post di fine anno | critiche alla giustizia e attacco alla politica immobile
Nel suo consueto commento di fine anno, Beppe Grillo torna sul suo blog esprimendo riflessioni critiche sulla situazione politica e giuridica italiana. Attraverso un tono sobrio, evidenzia i problemi di un sistema giudiziario in difficoltà e denuncia l’immobilismo della classe politica. La sua analisi si inserisce in un quadro di disincanto verso le dinamiche istituzionali, proponendo una visione più critica e riflessiva sulla realtà nazionale.
Nel post di fine anno Beppe Grillo riappare sul suo blog con toni amari e riflessivi. Tra difesa del silenzio, critiche alla giustizia e una politica descritta come stanca e ripetitiva, il fondatore del M5S rilancia la sua visione disincantata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Beppe Grillo ha scoperto la democrazia diretta e l'antipatia per il parlamento. Non c'era sfuggita, in verità. Si potrebbe pensare a sinistri personaggi della storia, anche italiana, alla loro retorica contro la democrazia parlamentare.
