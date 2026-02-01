a sarno pezzo di un carro di carnevale cede e ferisce tre persone

Questa mattina a Sarno un pezzo di un carro di Carnevale si è staccato e ha colpito tre persone, tra cui una bambina. La caduta ha provocato ferite e momenti di paura tra la folla che assisteva alla sfilata. I soccorritori sono intervenuti subito per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La polizia sta verificando le cause dell’incidente.

Paura, stamattina, a Sarno dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante la sfilata, ha ceduto ed è caduto tra la folla. «A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi - scrive in un post su Facebook, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante - La decisione è stata assunta al fine di accertare innanzitutto la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell'incidente». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

