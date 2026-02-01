a potenza quasi un quarto dei posti in magistratura rimane vacante con ricadute sulle tempistiche processuali

A Potenza, quasi un quarto dei posti in magistratura sono ancora vuoti. La carenza di giudici rallenta le procedure e aumenta i tempi dei processi. La situazione peggiora la già difficile gestione della giustizia nella città.

A Potenza, quasi un quarto dei posti nella magistratura rimane scoperto, con un tasso di copertura che si ferma al 77,1%. Il dato riguarda il Distretto della Corte d’Appello di Potenza, dove la carenza di magistrati ha un impatto diretto sulle tempistiche processuali. Il numero di vacanze, pari al 22,9%, non è solo un dato statistico: rappresenta un problema strutturale che si traduce in ritardi significativi per i cittadini che aspettano giustizia. L’assenza di personale giudiziario qualificato in grado di gestire le cariche previste dal sistema giudiziario nazionale ha conseguenze immediate sui tempi di istruttoria, sull’efficienza delle udienze e sulla capacità del sistema di rispondere alle esigenze della popolazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

