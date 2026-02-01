A Niscemi riaprono le scuole

Questa mattina a Niscemi il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che le scuole riapriranno lunedì 2 febbraio. Sono stati spostati 17 aule nei nuovi plessi e il lavoro dovrebbe concludersi entro oggi.

AGI - A Niscemi si va verso la riapertura delle scuole, prevista per lunedì 2 febbraio. Il sindaco Massimiliano Conti, ha comunicato che è stato effettuato il trasloco di 17 aule nei plessi precedentemente individuati e che il trasloco verrà completato entro oggi. Rimangono chiusi i plessi Belvedere, Don Bosco e San Giuseppe perché ricadono nella zona rossa, nel cuore del centro storico. Per quanto riguarda la viabilità, il quarto Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta oggi inizierà l'attività di riempimento della sede stradale della " Regia Trazzera San Michele di Ganzaria - Niscemi ", per assicurare i collegamenti necessari verso il centro abitato.

