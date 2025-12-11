La legalità si impara da giovani | nuovi incontri dei Carabinieri di Benevento sul territorio

I Carabinieri di Benevento continuano il loro impegno nelle scuole del territorio, promuovendo la cultura della legalità tra i giovani. Attraverso incontri educativi, vogliono sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza del rispetto delle regole e dei valori civili, contribuendo alla costruzione di una società più consapevole e responsabile.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue con il proprio impegno nella diffusione della cultura della legalità all'interno degli istituti scolastici del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento. Anche nel corrente anno scolastico, infatti, stanno continuando gli incontri formativi dedicati a studentesse e studenti, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi della responsabilità civile, del rispetto delle regole e della prevenzione delle principali forme di devianza. Le conferenze, tenute da personale specializzato della Compagnia, presso l'Istituto Paritario "De La Salle" e l'Istituto Comprensivo "G.