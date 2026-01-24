Va a fuoco un garage | nessun ferito ingenti i danni

Nella notte del 24 gennaio, un incendio ha interessato un garage in via Cartara, nel comune di Fontaniva. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e limitare ulteriori conseguenze.

Durante la notte dello scorso 24 gennaio, un incendio è divampato all'interno di un garage in via Cartara, nel comune di Fontaniva. L'allarme è scattato intorno alle due del mattino, mobilitando immediatamente i soccorsi: sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento.

