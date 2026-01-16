Cinisello Balsamo incendio in un appartamento di via Mozart | tanta paura ma nessun ferito

Nella giornata del 16 gennaio 2026, a Cinisello Balsamo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Mozart 23. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, evitando conseguenze più gravi. Nessun ferito è stato segnalato, e l’allarme è stato successivamente rientrato. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a una situazione di emergenza gestita con efficienza.

Milano, 16 gennaio 2026 – Allarme, poi rientrato in fretta, a Cinisello Balsamo dove nel pomeriggio di oggi, 16 gennaio 2026, un incendio si è sviluppato all'interno di una palazzina di sette piani in via Mozart 23. Tutto è accaduto poco prima delle 15.20, come riporta l'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Numerose ambulanze in prevenzione e le autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute immediatamente sul posto, ma la situazione, nonostante lo spavento iniziale, non si è rivelata particolarmente grave.

