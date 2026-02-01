A Cursi e Calimera il laboratorio di Chiara Carminati per La poesia detta

A Cursi e Calimera proseguono gli incontri del laboratorio di Chiara Carminati, parte del progetto “La poesia detta”. Le sessioni attirano appassionati di poesia e studenti, che si confrontano tra letture e scrittura. I partecipanti si riuniscono regolarmente, condividendo le proprie creazioni e scoprendo nuovi modi di esprimersi. L’atmosfera è semplice e aperta, con l’obiettivo di avvicinare tutti alla poesia, senza troppi formalismi.

Secondo laboratorio di formazione del progetto "La poesia detta" finanziato attraverso il bando "Ad Alta Voce 2024" dal Centro per il libro e la lettura CURSICALIMERA - Continuano gli incontri dedicati alla formazione del progetto "La poesia detta", con il laboratorio "Perlaparola. Bambini e ragazzi nella casa della poesia" condotto da Chiara Carminati. Il primo incontro dell'attività di formazione rivolta a insegnanti, bibliotecari e operatori culturali si terrà a Cursi, lunedì 2 febbraio, negli spazi della Biblioteca Antonio L.

