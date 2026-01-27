Se ti trovi nel quartiere di Brera, puoi esplorare il laboratorio di poesia o fare una passeggiata a piazza del Carmine. La zona è caratterizzata da strade strette e un fondo irregolare, rendendo il percorso piacevole ma non sempre agevole. Un’opportunità per immergersi nell’atmosfera culturale di questa zona storica di Milano.

Cucchi Rieccomi in zona Brera e da piazza del Carmine mi immetto in via Madonnina. Il percorso è piacevole, ma non agilissimo, per la classica ristrettezza della strada e per il fondo accidentato. Molte le offerte in poco spazio, vivace l’atmosfera e a questo punto, a contrasto, mi torna in mente una mia camminata della sera precedente, quando da San Babila andavo in cerca di un normale bar, e alle 23 trovavo già la desolazione di un deserto e locali chiusi fin quasi in piazza Duomo. Da via Madonnina passo in via San Carpoforo, che sempre mi attrae anche per il suo strano nome. Carpoforo era un soldato romano, che fu martirizzato, probabilmente a Como, all’inizio del IV secolo (imperatore Massimiamo), con altri suoi compagni, perché di fede cristiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fra il laboratorio di poesia a Brera e un salto al Cinc

Approfondimenti su Brera Laboratorio

Il Laboratorio di poesia presso La Liberetà, condotto da Mirco Ongaro, offre un’opportunità per esplorare e approfondire l’arte poetica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brera Laboratorio

Argomenti discussi: Il laboratorio antidoping, un eccellenza italiana per i Giochi di Milano-Cortina; Religione cattolica a scuola. Perché insegnarla oggi?; Patto fra Chiese, profezia di pace. Ecco la via italiana al dialogo; Dentro la fiaba, scoprire i segreti delle storie più amate in un laboratorio ad Alghero il 28 gennaio.

Fra il laboratorio di poesia a Brera e un salto al CincCucchi Rieccomi in zona Brera e da piazza del Carmine mi immetto in via Madonnina. Il percorso è piacevole, ma ... ilgiorno.it

Tra botanica e narrazione: a Cjase di Catine il laboratorio di Damatrà sulle roseLa rosa che troviamo in molteplici forme nei giardini di tutto il mondo è un'evoluzione di piante che abitano l'emisfero settentrionale della Terra da molti milioni di anni: tracce di rose antichissim ... udinetoday.it

Una bella esperienza tra lunedì 20 gennaio e martedì 21 gennaio 2026. . Un laboratorio di libri d'artista condotto all'Accademia di Belle Arti di Brera nell'ambito del corso di pittura del professor Alessandro Spadari. Un primo momento di proiezione di immagini - facebook.com facebook