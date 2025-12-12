Parole Mute il laboratorio di poesia in LIS | sabato la presentazione all’ENS di Benevento

Sabato 13 dicembre alle ore 16.30 presso la sede dell’ENS di Benevento si terrà la presentazione del progetto “Parole Mute”, un laboratorio di poesia in Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’iniziativa mira a valorizzare l’espressività e la cultura sorda attraverso la poesia, promuovendo l’inclusione e il dialogo tra diverse forme di comunicazione.

"Sabato 13 dicembre ore 16.30 presso la sede dell'ENS-Ente Nazionale Sordi di Benevento, si terrà l'incontro di presentazione del progetto " Parole Mute". Laboratorio di poesia performativa in LIS-lingua dei segni italiana. Il laboratorio, che partirà a gennaio consiste in una serie di incontri teorico-pratici di scrittura poetica e performance del corpo, a conclusione dei quali sarà realizzato un contest di poetry slam a squadre in LIS a cui potranno prendere parte anche le persone udenti. L'obiettivo del progetto è ampliare l'offerta culturale accessibile rivolta alla comunità sorda di Benevento e di offrire l'opportunità ai partecipanti di sperimentare la propria creatività ed esprimere i sentimenti e le emozioni più profonde, quelle che lasciano senza parole, troppo intime da poter condividere.

