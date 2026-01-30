Questa mattina a Crans Montana si svolgerà l’unica prova cronometrata della discesa valida per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La cancellazione del primo allenamento ufficiale, prevista ieri, ha complicato i piani degli atleti. Paris, Franzoni e gli azzurri si preparano a scendere in pista, con orario e pettorale ancora da definire. La neve e il maltempo avevano già messo in forse la gara, ma ora si attende solo di vedere chi affronterà la

Dopo la cancellazione del primo training ufficiale causa maltempo, sabato 31 gennaio è previsto lo svolgimento dell’unica prova cronometrata della discesa di Crans Montana, in occasione della quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La “Piste Nationale” dovrebbe essere (meteo permettendo) teatro domenica della sesta gara maschile della stagione in questa specialità, l’ultima del Circo Bianco prima dei Giochi Olimpici. Fari puntati in chiave azzurra su Giovanni Franzoni e Dominik Paris, che rappresentano le punte di diamante dell’ambiziosa squadra italiana di velocità, ma possono ambire ad un risultato di prestigio anche Mattia Casse, Florian Schieder e Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nella prova di discesa a Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv

Oggi a Crans Montana gli sciatori italiani Dominik Paris e Giovanni Franzoni scenderanno in pista per la prima prova di discesa della stagione.

