Quando partono Paris Franzoni e gli azzurri nella discesa a Crans Montana 2026 | orario n di pettorale tv

Domenica 1° febbraio si corre la discesa libera maschile a Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Partono Paris, Franzoni e gli altri azzurri, con orario ancora da confermare. I primi a scendere saranno i favoriti, pronti a conquistare punti importanti in vista delle Olimpiadi. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Domenica 1° febbraio andrà in scena la discesa libera maschile di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’unica gara della settimana per quanto riguarda gli uomini in questa località elvetiche, dove venerdì è stata cancellata la discesa femminile e sabato le donne si sono date battaglia in superG. Appuntamento alle ore 11.00 sulle nevi svizzere, l’Italia inseguirà il risultato di lusso alla vigilia delle attesissime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno venerdì 6 febbraio. Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Gugliemo Bosca e Gregorio Berardi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Crans Montana si svolgerà l’unica prova cronometrata della discesa valida per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

Oggi a Crans Montana gli sciatori italiani Dominik Paris e Giovanni Franzoni scenderanno in pista per la prima prova di discesa della stagione.

