il derby maceratese casette verdini gol di campana esce sconfitto il camerino

Nel derby maceratese, Casette Verdini si impone grazie a un gol di Campana, mentre il Camerino termina la partita con una sconfitta. La sfida ha visto le formazioni schierarsi con impegno e determinazione, evidenziando le caratteristiche di entrambe le squadre. Nonostante le occasioni, il risultato finale premia i padroni di casa, confermando l’importanza di ogni singolo episodio nel calcio.

1 CAMERINO 0: Carnevali, Trinetta, Donnari, Moschetta (44’ pt Ciurlanti), Telloni, Blunno (22’ st Isaku), Campana, Tidiane, Morettini, Ezzaituoni, Romanski (37’ st Delfino). All. Lattanzi. CAMERINO: Spitoni (12’ st Bartolini), Frinconi, Staffolani (20’ st Marchionni), Scotini (28’ st Rosi), Carnevali, Ferretti, Cicci, Recchioni (12’ st Jachetta), Maccioni, Gubinelli, Raponi. All. Giacometti. Arbitro: Cittadini di Macerata. Rete: 13’ Campana. Un lampo di Campana (foto) sblocca un inizio di gara equilibrato: è il 13’ quando il calciatore con un forte rasoterra manda il pallone a infilarsi sul primo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

