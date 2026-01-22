Teramo | deve scontare oltre 4 anni per un incendio arrestato 34enne

A Teramo, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione, per aver causato un incendio. L’arresto segue il procedimento giudiziario che richiede la sua detenzione per una pena superiore a quattro anni. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e sicurezza svolte sul territorio.

I carabinieri hanno tratto in arresto un extracomunitario di 34 anni, in esecuzione di ordinanza di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, ufficio esecuzioni penali, è stato eseguito perché l'uomo deve espiare la pena di 4 anni, 1 mese e 8 giorni di reclusione, a seguito di una condanna definitiva per i reati di rapina, estorsione e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I fatti per i quali è intervenuta la condanna risalgono a novembre 2017 per un incendio notturno di un'autovettura, inizialmente apparso come episodio accidentale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

