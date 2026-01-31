La frana a Niscemi non si ferma. La terra continua a muoversi, e l’intera collina sembra crollare sulla piana di Gela. La Protezione civile ha già annunciato che la zona rossa sarà estesa, perché il rischio di nuovi crolli resta alto. Le autorità monitorano la situazione e si preparano a intervenire.

Più di 1.500 gli sfollati al momento che vivono in strutture di fortuna, oltre 4 mila gli studenti rimasti senza scuola, mentre i numeri potrebbero salire perché la zona rossa con ogni probabilità si estenderà. Intanto si avvertono ancora boati e la terra scivola ancora verso il basso. L'Abi sospende i mutui. D'ora in poi non si potrà costruire in un'area di 25 km quadrati. La quotidianità a Niscemi è cristallizzata ma l’emergenza impone risposte immediate sull'evacuazione, l'assistenza, la protezione. Si continua a indagare sulle cause: «L'innesco della frana di Niscemi potrebbe essere stato favorito dal cedimento di strati profondi del terreno in connessione con la presenza di sacche di gas metano», ipotizza il segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, Leonardo Santoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niscemi, la frana non si ferma: la zona rossa sarà estesa

La frana a Niscemi ha portato all'evacuazione di circa 1.

La frana a Niscemi si sta espandendo rapidamente e preoccupa le autorità.

