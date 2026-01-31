Zelensky ha chiarito che l’Ucraina non intende cedere su questioni territoriali. Durante un intervento, il presidente ha ribadito che le richieste di Kiev sono ferme e non negoziabili, respingendo ogni mediazione che possa mettere in discussione i confini già definiti. La sua posizione resta chiara: niente compromessi sui territori, nessuna apertura verso trattative che possano cambiare le mappe del Paese.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito con fermezza che le richieste territoriali avanzate da Kiev in sede di negoziati con la Russia non rappresentano un punto di flessione né un compromesso. La posizione ufficiale, confermata in dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi, sottolinea che il ritorno a pieno titolo su tutti i territori occupati dal 2014 – tra cui Crimea e le regioni orientali di Donetsk e Luhansk – è un obiettivo non negoziabile. Zelensky ha spiegato che la sovranità ucraina su tali aree non può essere oggetto di mediazioni o scambi strategici, anche in presenza di proposte di pace avanzate da potenze terze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky respinge mediazioni su territori: posizione ferma non è negoziabile

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non accetterà alcun compromesso sulla cessione dei territori, respingendo la proposta di Trump.

Mosca si oppone fermamente a qualsiasi presenza militare occidentale in Ucraina, respingendo accordi su truppe e territori.

Zelensky in Italia per incontri con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Salvini a Zelensky: Amico mio, stai perdendo la guerra: devi scegliere tra sconfitta e disfatta.

Com’è andato il vertice tra Trump e ZelenskySecondo il presidente americano l’accordo «è più vicino che mai», ma restano questioni cruciali irrisolte, come il controllo su Donbas e Zaporizhzhia. Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono ... lettera43.it

Tajani difende l’Europa e respinge l’attacco di Zelensky: “Critiche ingenerose”. Ecco cosa ha risposto e perché il caso fa discutere >> https://tinyurl.com/yc6r4b3b - facebook.com facebook

