Mosca respinge accordi su truppe e territori Zakaharova applaude Salvini

Mosca si oppone fermamente a qualsiasi presenza militare occidentale in Ucraina, respingendo accordi su truppe e territori. Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha ribadito che la Russia non tollererà né accetterà la presenza di truppe NATO sul suolo ucraino, sottolineando la posizione rigida di Mosca sulla questione.

La Russia chiude in modo netto a qualsiasi ipotesi di presenza militare occidentale in Ucraina. «Non accetteremo mai, né sopporteremo, alcuna presenza di truppe Nato sul territorio ucraino», ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in un'intervista rilasciata ad Abc News. Secondo Ryabkov, Mosca esclude «assolutamente» la possibilità di un accordo che includa militari dei Paesi dell' Alleanza Atlantica, anche se inseriti in formule alternative come garanzie di sicurezza o una cosiddetta "coalizione dei volenterosi" esterna alla Nato. Nonostante la linea dura, il vice ministro ha lasciato aperto uno spiraglio sul fronte diplomatico.

Ucraina, accordo di pace in stallo dopo il vertice di Berlino: Mosca non cede su Donbass e truppe Nato-Ue sul territorio - L’accordo di pace sarà anche fatto “al 90 per cento”, come riferito dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, ma le distanze tra Ucraina e Russia in vista di uno stop al conflitto appare in r ... unita.it

Il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, ha dichiarato intanto che Mosca respinge la proposta di Kiev di indire un referendum sulle questioni territoriali nell'ambito dei negoziati per porre fine alla guerra. - facebook.com facebook

Ucraina, oggi vertice con i leader Ue: Usa fermi sul piano di pace, Mosca rifiuta modifiche. Il nodo degli asset russi x.com

