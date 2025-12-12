Zelensky respinge il compromesso di Trump sulla cessione dei territori

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non accetterà alcun compromesso sulla cessione dei territori, respingendo la proposta di Trump. Zelensky sottolinea che i russi mirano a controllare tutto il Donbas e afferma che sarà il popolo ucraino a decidere, attraverso elezioni o referendum, il proprio futuro.

«I russi vogliono tutto il Donbas, noi non lo accettiamo, sarà il popolo ucraino a rispondere a questa domanda, che si tratti di elezioni o di referendum». Le parole di Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, dalla capitale ucraina Kyjiv, mettono in chiaro che non ci saranno accordi presi da terzi sulla sovranità territoriale ucraina. Il presidente ucraino ha risposto in modo indiretto, ma molto chiaramente, alle dichiarazioni di Donald Trump, che ieri è tornato a proporre una nuova ipotesi di compromesso: il ritiro delle forze ucraine dal Donbas, oggi teatro centrale dell'avanzata russa, a fronte dell'impegno di Mosca a non occupare immediatamente l'area lasciata libera.

