Andrei Vitelaru ha vinto una gara internazionale di handbike portando con sé la bicicletta di Marco Zanardi. L’atleta romeno ha dedicato il successo al campione italiano scomparso un anno fa, portando avanti il suo ricordo con questa vittoria. La bici, donata dallo stesso Zanardi, ha fatto da simbolo di determinazione e passione lungo tutta la gara.

Il ciclista romeno Andrei Vitelaru ha vinto una gara internazionale di handbike portando con sé un simbolo di memoria e dedizione: la bicicletta da corsa che un tempo apparteneva a Marco Zanardi, il campione italiano scomparso nel 2022. La vittoria, ottenuta in una competizione di alto livello, non è stata solo una prestazione sportiva, ma un gesto carico di significato emotivo e storico. Zanardi, noto per la sua carriera trascorsa tra i più grandi nomi del ciclismo paralimpico, aveva regalato la sua handbike a Vitelaru poco prima della sua morte, in un gesto che ha superato il confine del semplice atto d’affetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zanardi donò la sua bici da corsa a Vitelaru, che la portò al successo in memoria del campione

Approfondimenti su Zanardi Vitelaru

Giancarlo Cauteruccio, figura di spicco nel teatro italiano, è scomparso all’età di 70 anni.

In occasione del Giorno della Memoria, il cinema Sivori ospita “Il dono più prezioso”, un evento promosso dall’Università di Genova in collaborazione con Circuito Genova.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Zanardi Vitelaru

Argomenti discussi: Vitelaru, Zanardi mi regalò la sua handbike e vinsi per lui.

Vitelaru, Zanardi mi regalò la sua handbike e vinsi per luiGrazie ad Alex Zanardi sono diventata quella che sono. Ricordo che nel 2019 mi ha chiesto di andare a casa sua, credevo che volesse apportare modifiche alla mia bici invece voleva regalarmi la sua ha ... ansa.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«LA MEDAGLIATA PARALIMPICA ANA MARIA VITELARU RACCONTA LA SUA STORIA CON ALEX ZANARDI SU LEPIDATV»Alex Zanardi è il mio maestro, mi ha regalato la sua handbike e ho vinto per lui: la medagliata paralimpica Ana Maria Vitelaru si racconta nell'ultima ... agenziagiornalisticaopinione.it

Regione Emilia-Romagna. . “Grazie ad Alex Zanardi sono diventata quella che sono. Ricordo che nel 2019 mi ha chiesto di andare a casa sua, credevo che volesse apportare modifiche alla mia bici invece voleva regalarmi la sua handbike. Ho vinto per e gra - facebook.com facebook