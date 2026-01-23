Il dono più prezioso al cinema Sivori in occasione del Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il cinema Sivori ospita “Il dono più prezioso”, un evento promosso dall’Università di Genova in collaborazione con Circuito Genova. La proiezione intende offrire uno spazio di riflessione e memoria, contribuendo alla conoscenza e alla sensibilizzazione su tematiche storiche e umanitarie legate a questa ricorrenza. Un’occasione per ricordare e riflettere sui valori di rispetto e tolleranza.

Con “Il dono più prezioso” l’Università di Genova celebra il Giorno della Memoria al cinema Sivori, in collaborazione con Circuito Genova. Una proiezione speciale del film di animazione diretto da Michael Hazanavicious è in programma martedì 27 gennaio, alle ore 21, nella sala di salita Santa.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Il dono più prezioso" di Michel Hazanavicius: evento al cinema per il Giorno della MemoriaIn occasione del Giorno della Memoria, dal 26 al 28 gennaio, il cinema ospita l’evento speciale di tre giorni dedicato a “Il dono più prezioso”, il primo film di animazione del regista Michel Hazanavicius. Il dono più prezioso | in sala dal 26 al 28 gennaio per il Giorno della MemoriaIl dono più prezioso, primo film di animazione del Premio Oscar Michel Hazanavicius, sarà in sala dal 26 al 28 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: 'Il dono più prezioso': il 1° film d'animazione di Michel Hazanavicius; Il dono più prezioso – proiezione con ospiti; Per il Giorno della Memoria arriva 'Il dono più prezioso' di Hazanavicius; Il dono più prezioso, il trailer ufficiale del film [HD]. Il dono più prezioso al cinema Sivori in occasione del Giorno della MemoriaCon Il dono più prezioso l’Università di Genova celebra il Giorno della Memoria al cinema Sivori, in collaborazione con Circuito Genova. Una proiezione speciale del film di animazione diretto da Mic ... genovatoday.it Il dono più prezioso, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Michel Hazanavicius. Un film con Jean-Louis Trintignant, Grégory Gadebois, Denis Podalydès, Dominique Blanc. Dal 26 al 28 gennaio al cinema. mymovies.it | Film in arrivo al cinema | • 26 gennaio Il dono più prezioso bit.ly/3NAKAnt • 27 gennaio La stanza di Mariana bit.ly/4sRewvP x.com La tua salute è il dono più prezioso. Il Comitato della Croce Rossa di Ferrara, in collaborazione con il Centro Sociale "Il Quadrifoglio" e con il sostegno di Philips, ti invita a una mattinata dedicata alla prevenzione gratuita! Quando Venerdì 30 Gennaio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.