Zaccagni out per infortunio | esiti degli esami e tempistiche della ripresa confermate dal club

La Lazio perde Mattia Zaccagni per circa un mese. Il centrocampista si è infortunato durante l’allenamento e gli esami hanno confermato una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell’addome. La società ha comunicato che i tempi di recupero sono quelli previsti e Zaccagni dovrà fermarsi almeno quattro settimane. La squadra dovrà fare a meno di lui in un momento importante della stagione.

Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio, è ufficialmente fuori dai campi per circa un mese a causa di una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome. L'annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di oggi, dopo gli esami strumentali effettuati presso la Clinica Villa Mafalda. Il calciatore, già sottoposto a una valutazione congiunta da parte dello staff medico della società – composto dal professor Ivo Pulcini, dal professor Fabio Rodia e dal dottor Italo Leo – ha ricevuto la diagnosi che lo allontana dalle partite fino al termine di febbraio.

