Atalanta ripresa a ranghi ridotti Djimsiti esami per valutare l’infortunio

L'Atalanta ha ripreso gli allenamenti con riserve ridotte a causa dell'infortunio di Djimsiti, uscito contro il Cagliari. Il difensore sarà sottoposto a esami per valutare l'entità del problema al flessore, con il rischio di saltare solo la partita contro il Genoa o di fermarsi per alcune settimane.

