Atalanta ripresa a ranghi ridotti Djimsiti esami per valutare l’infortunio
L'Atalanta ha ripreso gli allenamenti con riserve ridotte a causa dell'infortunio di Djimsiti, uscito contro il Cagliari. Il difensore sarà sottoposto a esami per valutare l'entità del problema al flessore, con il rischio di saltare solo la partita contro il Genoa o di fermarsi per alcune settimane.
CALCIO. Il difensore, uscito contro il Cagliari per un infortunio al flessore, potrebbe saltare solo il Genoa (domenica 21) o fermarsi per qualche settimana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, mercoledì 12 la ripresa a ranghi ridotti con il nuovo allenatore
Leggi anche: Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati
Matteo Ruggeri Deserves to be Seen in 2025
Atalanta, ripresa a ranghi ridotti. Djimsiti, esami per valutare l’infortunio - Djimsiti, uscito contro il Cagliari per un infortunio al flessore, potrebbe saltare solo il Genoa (domenica 21). ecodibergamo.it
Atalanta, mercoledì 12 la ripresa a ranghi ridotti con il nuovo allenatore - Dopo il ko con il Sassuolo e l’esonero di Juric, i nerazzurri sono a riposo nella settimana della sosta per le nazionali. ecodibergamo.it
Atalanta, la conta degli assenti alla ripresa: Palladino tra emergenza difesa e il rebus Djimsiti - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
Dove vedere #Atalanta- #Chelsea in tv Sky o Prime Video, orario x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.