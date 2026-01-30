Cina in crescita i ricavi del settore culturale nel 2025 +7,4%

L’industria culturale cinese ha registrato una nuova crescita nel 2025. I ricavi sono aumentati del 7,4% rispetto all’anno precedente, dimostrando che il settore resiste bene alle sfide e si mantiene in buona salute. I dati ufficiali dell’Ufficio nazionale di statistica confermano questa tendenza positiva.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – L'industria culturale cinese ha mantenuto una crescita stabile nel 2025, dimostrando forte resilienza e vitalità, secondo i dati diffusi venerdì dall'Ufficio nazionale di statistica (NBS). I ricavi operativi combinati delle principali imprese culturali hanno raggiunto quasi 15.210 miliardi di yuan (circa 2.180 miliardi di dollari) nel 2025, in aumento del 7,4% su base annua. Nel dettaglio, per settore, i ricavi dell'industria manifatturiera culturale sono aumentati dello 0,6% su base annua, attestandosi a quasi 4.110 miliardi di yuan, il commercio all'ingrosso e al dettaglio è cresciuto del 4% raggiungendo i 2.

