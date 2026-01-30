Nuova Zls stimola crescita economica con progetti strategici per il futuro
Il 30 gennaio 2026 segna la fine di un passaggio importante per l’economia della provincia. È stato ufficialmente chiuso il periodo di approvazione della Zona logistica semplificata (Zls) Porto e retroporto, che punta a dare una spinta ai progetti di sviluppo locale. Ora si attende solo il via libera finale, ma l’intera comunità si prepara a vedere nuove opportunità di crescita.
Il 30 gennaio 2026 si è chiusa una fase cruciale per il futuro economico della provincia della Spezia: l’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) Porto e retroporto della Spezia è ormai alle porte, con l’approvazione definitiva in corso. Questa nuova area strategica, che si estende su territori sia liguri che emiliano-romagnoli, rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio del sistema produttivo regionale. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema competitivo in grado di attrarre investimenti nazionali e internazionali, grazie a un quadro normativo snello, incentivi fiscali mirati e una semplificazione radicale delle procedure amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu
