WWE | Emergono molti possibili spoiler sui wrestler sorpresa della Royal Rumble 2026

La WWE si avvicina alla Royal Rumble di sabato e già circolano molti spoiler sui possibili wrestler sorpresa. Tra i nomi in corsa ci sono talenti di NXT e della AAA, pronti a sorprendere il pubblico. Da notare anche una ex campionessa femminile che sembra pronta a tornare sul ring, alimentando l’attesa per l’evento.

La WWE si prepara al Royal Rumble 2026 di sabato con diversi nomi interessanti in discussione per i match, tra cui talenti di NXT e della AAA, mentre una ex campionessa femminile sembra pronta a tornare sul ring. Sol Ruca, Lola Vice e Mr. Iguana tra i nomi discussi. Secondo quanto riportato da Wrestlevotes Radio su Fightful Select, Sol Ruca, Lola Vice e Mr. Iguana della AAA sono stati discussi per i match di quest’anno, anche se non c’è ancora conferma della loro partecipazione. La Ruca era già oggetto di speculazioni durante la settimana, dato che non era presente nell’ultima puntata di NXT. Fightful Espanol, tramite Luis Pulido, ha confermato che Mr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha annunciato ufficialmente l'orario di inizio della Royal Rumble 2026, il primo grande evento dell'anno che dà il via alla corsa verso WrestleMania.

Questa mattina si apre con grande attesa per il WWE Royal Rumble 2026.

