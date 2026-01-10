WWE | Annunciato un torneo per determinare il #1 contender al WWE Title alla Royal Rumble

Nella serata in cui Drew McIntyre ha conquistato il WWE Title da Cody Rhodes, è stato annunciato un torneo per stabilire il prossimo sfidante al titolo. Questa competizione determinerà il numero uno contendente in vista della Royal Rumble, offrendo nuove opportunità ai wrestler coinvolti. La fase eliminatoria rappresenta un passo fondamentale nel percorso verso il prossimo grande evento, con la possibilità di cambiare gli equilibri della divisione.

Nella serata in cui Drew McIntyre è finalmente riuscito a strappare il titolo dalla vita di Cody Rhodes, prima del “3 Stages of Hell” c’è stata un’importante novità su quelli che saranno i possibili sfidanti al nuovo campione. Dalla scorsa settimana la schiera di pretendenti al titolo si è fatta nutrita, con nuove e vecchie Superstar che si sono fatte avanti con l’obiettivo di dare una svolta alla carriera in questo 2026. Venerdì scorso Sami Zayn, Trick Williams e Randy Orton hanno dichiarato l’obiettivo WWE Title, senza paura di dover andare contro un amico come Cody Rhodes, nel caso di Sami e Randy. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

