Winter Games Express punta al Guinness con l’opera dolce più lunga del mondo
C’è un treno che non parte da una stazione ma da un laboratorio, e che non viaggia davvero sui binari: è fatto di cioccolato, impastato di talento e visione, e corre idealmente verso Milano Cortina 2026. Si chiama Winter Games Express, e ambisce a diventare il treno di cioccolato più lungo del mondo, con i suoi 52 metri e 23 quintali di peso, pronto a sfilare a Palazzo Lombardia dal 25 al 27 gennaio 2026. Non è un semplice record, benché il Guinness sia un obiettivo chiaro. È soprattutto un racconto corale: quello dei maestri pasticceri italiani e maltesi che lo stanno costruendo, degli studenti che li affiancano, delle scuole e dei consorzi che hanno scelto di farne un laboratorio di crescita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
