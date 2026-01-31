webuild aggiudicata gara per interventi sulla ss106 jonica nel mezzogiorno

WeBuild si aggiudica la gara per i lavori sulla SS106 Jonica nel Sud Italia. L’azienda ha vinto il contratto per il primo lotto di un intervento che riguarda una delle strade più importanti del Mezzogiorno. I lavori puntano a migliorare un'infrastruttura chiave per collegamenti e sviluppo nella regione.

Webuild ha ottenuto l’aggiudicazione del contratto per il lotto 1 della Strada Statale 106 Jonica, un progetto strategico che riguarda l’infrastruttura viaria più importante del Mezzogiorno italiano. Il valore del contratto ammonta a 531 milioni di euro, con un’attuazione prevista entro il 2027. L’intervento riguarda un tratto significativo della Jonica, che collega le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone, zone storicamente colpite da criticità infrastrutturali, frane e incidenti legati a condizioni stradali precarie. L’obiettivo principale è il potenziamento della sicurezza, l’adeguamento alle normative europee in materia di sicurezza stradale e la modernizzazione delle infrastrutture esistenti, con particolare attenzione a tratti a rischio, come quelli soggetti a instabilità del terreno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su SS106 Jonica

Anas ha ufficialmente affidato i lavori per due nuovi lotti sulla strada statale 106 Jonica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

