Tragedia sulla SS106 Jonica due ventenni morti | la dinamica choc e il dramma di Chiara e Antonio
La tragedia sulla SS106 all’alba: due giovani perdono la vita. Una nuova tragedia si è consumata sulla Statale 106 Jonica, la strada tristemente nota come “strada della morte”. Erano circa le 4 del mattino quando una Fiat Panda con a bordo quattro giovanissimi si è schiantata contro un’ Alfa Romeo Mito nei pressi dell’intersezione con la SS534, nelle campagne tra Sibari e Rossano, provincia di Cosenza. L’impatto è stato violentissimo. Per Chiara Garofalo, appena ventenne, e Antonio Graziadio, coetaneo e originario come lei di Cassano allo Ionio, non c’è stato nulla da fare. I sanitari delle ambulanze arrivate da Trebisacce, Corigliano-Rossano e Cassano hanno tentato di rianimarli a lungo, ma il loro cuore si è fermato sul luogo del disastro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
