Tre nuove gallerie sulla linea strategica Salerno-Reggio Calabria

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono a pieno ritmo i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della linea AVAC Salerno-Reggio Calabria, tra le opere più strategiche per il futuro della mobilità nazionale. Recentemente sono entrate in funzione tre nuove TBM (Tunnel Boring Machine nella foto sotto), che hanno avviato lo scavo di altrettante gallerie, portando a quattro il numero delle talpe meccaniche impegnate. L’infrastruttura, sostenuta anche da finanziamenti del Pnrr, si inserisce nel Corridoio europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, asse fondamentale che collegherà in modo sempre più rapido ed efficiente l’Italia al resto d’Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

