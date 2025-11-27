L’oro si spinge verso i massimi | si scommette su un taglio della Fed

Tornano vicino ai massimi le quotazioni dell’ Oro, che oggi si sono spinge nell’intraday su un massimo di 4.200 dollari, prima di venir respinto indietro a 4.190,15 dollari l’oncia. A questi livelli le quotazioni del metallo prezioso segnano un progresso del 2,3% su base settimanale e del 5,6% nell’ultimo mese. Se novembre chiude con una performance positiva, uno sguardo alla crescita di quest’anno (+58%) conferma che il 2025 sarà ricordato come l’anno dei record per l’oro che ha toccato un massimo di tutti i tempi di 4.398 dollari. La debolezza del dollaro. A sostenere le quotazioni dell’oro ha contribuito l’attesa di nuovi interventi della Federal Reserve sui tassi d’interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

