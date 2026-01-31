Andrea Sottil non si nasconde e in conferenza stampa alza subito la voce. Dice chiaramente che non si fida dell’Empoli e si prepara a una partita difficile. Sa che servirà molta concentrazione per affrontare i toscani e dimostrare il suo valore. La sfida si avvicina e il tecnico vuole mettere in chiaro le cose fin da subito.

"Dell’Empoli, ve lo dico subito, non mi fido". Andrea Sottil nella consueta conferenza stampa prepartita alza subito l’asticella dell’attenzione e sa che ce ne vorrà parecchia sul campo dei toscani. "Rimane una squadra fortissima, che ha giocatori importanti e che vive in un ambiente dove c’è una proprietà molto esperta come la famiglia Corsi che ha grande passione per il calcio e che tiene l’Empoli come un gioiello, un vero e proprio paradiso calcistico secondo me. C’è molta competenza e vengono curati i minimi particolari, a partire da un grandissimo settore giovanile. Che vengano da due sconfitte consecutive per me non vuol dire proprio nulla: la squadra, ripeto, è forte ed è allenata da un mister molto esperto come Dionisi che ha fatto della serie A e l’ha fatta anche bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Voglio una squadra di minatori"





