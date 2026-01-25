Prato ecco la prima di Dal Canto | Voglio una squadra propositiva

Alessandro Dal Canto si appresta a debuttare sulla panchina del Prato, accompagnato dal vice Giuliano Lamma. Con un approccio orientato alla proposta e alla crescita, il nuovo allenatore si prepara a guidare la squadra in questa fase di transizione, portando esperienza e determinazione nel progetto tecnico del club.

Alessandro Dal Canto, coadiuvato dal vice Giuliano Lamma, è pronto a fare il proprio debutto sulla panchina del Prato. Oggi, in un Lungobisenzio vicino al tutto esaurito (ancora un centinaio di biglietti a disposizione in Curva Ferrovia), i biancazzurri affrontano dalle 14,30 la prima partita del post Simone Venturi. Ospite, in occasione della ventunesima giornata del girone E di Serie D, quel Tau Calcio secondo in classifica a -7 dalla capolista Grosseto e con 11 lunghezze di vantaggio su Risaliti e compagni. Un avversario insomma ostico, come dimostrato anche nel match d’andata, vinto dalla compagine di Altopascio per 3-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prato, il nuovo tecnico è Dal Canto

