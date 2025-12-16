Nell’ambiente c’erano convinzioni dure a morire Tutto questo mi ha danneggiato mi sono ammalato tantissime volte | il rimpianto di Moser

© Ilfattoquotidiano.it - "Nell'ambiente c'erano convinzioni dure a morire. Tutto questo mi ha danneggiato, mi sono ammalato tantissime volte": il rimpianto di Moser In un'epoca in cui il ciclismo italiano fatica tremendamente, uno dei grandi rimpianti del decennio passato resta Moreno Moser. Oggi lui stesso non si nasconde: la sua vittoria alle Strade Bianche nel 2013 (finora unico italiano a riuscirci) sembrava la premessa a una carriera da campione. Così non è stato: "È successo che ho sbagliato tutto. Vedendo oggi come si allenano i corridori, come si alimentano, con un approccio molto più scientifico. Cambierei ogni cosa ", ha raccontato lo stesso Moser con la consueta franchezza e profondità in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Nipote di Francesco Moser, oggi Moreno ha 35 anni, si è appena laureato allo IED di Milano in Design della Comunicazione e fa il commentatore tecnico per Eurosport.

