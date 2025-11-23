Domenica In Vittorio Feltri | Io amavo Ornella Vanoni mi offriva sempre le canne

(Adnkronos) – Vittorio Feltri ricorda il suo rapporto con Ornella Vanoni e si commuove. Il giornalista, in collegamento con Mara Venier a Domenica In, ha parlato con affetto del suo legame con la cantante, morta venerdì all'età di 91 anni. Feltri ha esordito con una nota di ironia: "Avevamo fatto una scommessa. Io dicevo che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it