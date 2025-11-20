Bocconiano accoltellato dal branco a Milano Nessun pentimento erano pronti a rifarlo
Milano – “Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto. Sembriamo nel Bronx ”. A parlare è il padre del 22enne accoltellato alla schiena e al torace dopo essere stato preso a calci e pugni per una banconota da 50 euro lo scorso 12 ottobre in zona corso Como a Milano. Il giovane ha riportato lesioni permanenti e resterà invalido. “Ora devo pensare a riprendermi”, ha detto la vittima ieri su queste pagine. Il bocconiano accoltellato dal branco a Milano: “Ora devo pensare solo alla mia salute”. Lesione al midollo spinale, ha perso 4 litri di sangue: invalido a 22 anni I cinque arrestati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bocconiano accoltellato, il padre: “Mio figlio è vivo per miracolo, Milano sembra il Bronx” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
È di Ragusa il 22enne bocconiano accoltellato a Milano e rimasto disabile. Vai su Facebook
Il bocconiano accoltellato dal branco a Milano: “Ora devo pensare solo alla mia salute”. Lesione al midollo spinale, ha perso 4 litri di sangue: invalido a 22 anni - Agguato e massacro in corso Como per una banconota da 50 euro, 5 arrestati: tre 17enni, due hanno 18 anni. Da ilgiorno.it
Milano, il bocconiano accoltellato per 50 euro resterà invalido. Gli aggressori: "Bro, stacchiamogli i cavi così non parla" - Le intercettazioni choc: “Speriamo muoia bro, almeno non parla”. Come scrive affaritaliani.it
Studente bocconiano massacrato per 50 euro, il branco dei ‘bravi ragazzi’ dopo il raid: “Speriamo che muoia. Bro, facciamoci una storia su Instagram” - Milano, le conversazioni intercettate nella sala d’attesa del commissariato dove il branco, tra una risata e l’altra, ha provato a concordare una versione dei fatti. Riporta ilgiorno.it