Milano – “Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto. Sembriamo nel Bronx ”. A parlare è il padre del 22enne accoltellato alla schiena e al torace dopo essere stato preso a calci e pugni per una banconota da 50 euro lo scorso 12 ottobre in zona corso Como a Milano. Il giovane ha riportato lesioni permanenti e resterà invalido. “Ora devo pensare a riprendermi”, ha detto la vittima ieri su queste pagine. Il bocconiano accoltellato dal branco a Milano: “Ora devo pensare solo alla mia salute”. Lesione al midollo spinale, ha perso 4 litri di sangue: invalido a 22 anni I cinque arrestati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bocconiano accoltellato dal branco a Milano. Nessun pentimento, erano pronti a rifarlo