Studente accoltellato i 5 del branco restano in cella Il giudice | Nessun segno di pentimento

Milano, 26 novembre 2025 – Devono restare in carcere i due 18enni arrestati assieme a tre minorenni, per rapina e tentato omicidio, autori del brutale pestaggio e accoltellamento dello studente di 22 anni, nella zona di corso Como. A seguito delle gravissime ferite riportate ora il 22enne rischia di rimanere paraplegico. Milano, bocconiano accoltellato dal branco: le immagini dell'aggressione La decisione di lasciarli in carcere è della gip Chiara Valori che ha respinto le istanze di domiciliari delle difese, dopo il parere contrario del pm Andrea Zanoncelli. Nel provvedimento la giudice fa presente che i due negli interrogatori hanno minimizzato le proprie colpe, rendendo versione inverosimili, con un rimpallo di responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studente accoltellato, i 5 del branco restano in cella. Il giudice: “Nessun segno di pentimento”

