Bari–Frosinone 2-3 | i giallazzurri tornano dalla sosta con una vittoria convincente Le pagelle
Il Frosinone riparte dopo la sosta nel migliore dei modi: al San Nicola la squadra di Alvini gioca un gran calcio e porta a casa una vittoria meritata e spettacolare, ottenuta con il risultato di 3-2. Punteggio che con un minimo di cinismo in più poteva essere anche più rotondo. Le reti tutte nel. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
