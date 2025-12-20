La Virtus Bologna sfiora un clamoroso back-to-back a Belgrado e, dopo aver travolto il Partizan, perde in volata contro la Stella Rossa per 90-89 nella diciassettesima giornata di regular season dell’ Eurolega 2025-2026 di basket. I ragazzi di Dusko Ivanovic incassano così la nona sconfitta stagionale nella competizione e restano appena fuori dalla zona play-in con un record di 8-9, mentre la squadra serba torna a sorridere dopo tre ko di fila in Europa e restano nel gruppone delle migliori con 10-7. Avvio di partita abbastanza equilibrato e senza grandi parziali almeno fino al 12-13, quando la Stella Rossa prova il primo allungo di serata con un 9-0 in poco più di due minuti chiudendo la frazione inaugurale avanti 23-15 grazie ad un ispirato Butler. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ma cede in volata a Belgrado con la Stella Rossa

Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna rimane a Belgrado per affrontare la Stella Rossa in Eurolega e calare il bis

Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ad Istanbul. Baldwin e Melli firmano la vittoria del Fenerbahce

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Basket: Trapani sfiora un altro miracolo, ma il Tofas Bursa rimonta e vince in Champions League; L’Olimpia Milano fa suo il derby: sconfitta la Virtus Bologna; Dove vedere in tv oggi Partizan-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming; Basket: Olimpia Milano d’autore sul Real Madrid. Brillantezza d’Eurolega per Guduric.

Basket, la Virtus Bologna sfiora l’impresa ma cede in volata a Belgrado con la Stella Rossa - back a Belgrado e, dopo aver travolto il Partizan, perde in volata contro la Stella Rossa per 90- oasport.it