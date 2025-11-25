Basket la Virtus Bologna sfiora l’impresa ad Istanbul Baldwin e Melli firmano la vittoria del Fenerbahce
Finisce con enormi rimpianti la trasferta della Virtus Bologna ad Istanbul. Il Fenerbahce vince 66-64 con un tap-in vincente di Nicolò Melli con la squadra di Ivanovic che così subisce la settima sconfitta europea della sua stagione su tredici partite. Diventano, invece, otto i successi del Fenerbahce, che è al quinto successo consecutivo. La prossima sfida di Bologna sarà contro il Dubai giovedì sera in un match casalingo da vincere a tutti i costi. Il grande protagonista della serata è sicuramente Wade Baldwin, che è stato il miglior marcatore con 18 punti ed anche unico giocatore in doppia cifra per i padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
