Incidente stradale a Foggia auto esce fuori strada e impatta contro albero | un ferito in codice rosso
È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 novembre, lungo la strada che da Foggia conduce al Salice Nuovo.Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto con a bordo il solo conducente è uscita fuori strada impattando contro un albero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
