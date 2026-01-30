Futuro di Villa Mussolini tutto rimandato a fine maggio Un privato ha offerto il doppio del Comune

Il futuro di Villa Mussolini a Riccione resta ancora in sospeso. La decisione sulla vendita si rimanda a fine maggio, dopo che un privato ha presentato un’offerta doppia rispetto a quella del Comune. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha comunicato questa mattina di aver esaminato le tre proposte ricevute, ma per ora niente di deciso. Bisognerà aspettare ancora qualche mese per capire se la villa resterà pubblica o passerà nelle mani di un privato.

Oltre al Comune di Riccione, offerte da David2 di Torino e Piada Riccionese. La Fondazione proprietaria dell'immobile: "Sarà programmato un incontro di approfondimento con ciascuno degli offerenti" Bisognerà ancora pazientare per conoscere il destino di Villa Mussolini, a Riccione. Dopo un primo esame delle tre offerte di acquisto pervenute nel rispetto dei termini temporali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha inoltrato nella mattinata di venerdì (30 gennaio) una comunicazione ufficiale ai tre soggetti che hanno effettuato una proposta di acquisto. Prima di procedere alla fase delle trattative, così come previsto dal bando, anche in considerazione della mancata precisazione di alcuni elementi contrattuali, la Fondazione ha chiesto di procrastinare al 30 maggio 2026, con adesione entro sette giorni, la vincolatività delle rispettive offerte.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Villa Mussolini Riccione

Tre aziende hanno presentato offerte per comprare Villa Mussolini a Riccione.

A Riccione si fa strada una nuova asta per Villa Mussolini.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villa Mussolini Riccione

Argomenti discussi: Villa Mussolini in vendita. Il futuro vira a destra. La società torinese offre più del Comune; Mostre ed eventi d’arte nel futuro di Villa Mussolini; Riccione, è la David2 Torino uno dei concorrenti del Comune per l'aggiudicazione di Villa Mussolini; Riccione, è la David2 Torino uno dei concorrenti del Comune per l'aggiudicazione di Villa Mussolini.

Villa Mussolini in vendita, il futuro guarda a destra: una società legata all'ex deputato missino offre più del Comune di RiccioneSi tratta della società David 2 che fa capo all’imprenditore torinese 74enne Massimo Massano. Benito Mussolini era solito trascorrere le vacanze estive in questa villa che si affaccia sul mare, oggi s ... corrieredibologna.corriere.it

Fondazione Cassa di Risparmio decide il futuro di Villa Mussolini: tre le offerte d'acquistoDopo un primo esame delle tre offerte di acquisto di Villa Mussolini a Riccione pervenute nel rispetto dei termini temporali, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha inoltrato nella mattinata od ... altarimini.it

Villa Mussolini messa all'asta, un privato offre 1 milione di euro in più del comune - facebook.com facebook

Villa Mussolini in vendita: una società legata all'ex deputato missino offre più del Comune di Riccione x.com