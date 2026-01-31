Vildoza Tripla di Luca una Virtus da urlo

La Virtus Bologna perde di due punti in casa contro l’ASVEL, con il risultato di 82 a 84. Luca Vildoza segna una tripla decisiva negli ultimi secondi, ma non basta: l’ASVEL si prende la vittoria in una partita combattuta fino all’ultimo. Tra i bolognesi, James e Blossomgame si fanno notare con 17 e 14 punti, mentre Okobo e Strazel guidano i francesi con 12 e 11. La gara è stata intensa, con tanti sorpassi e un finale aperto fino all’ultimo secondo.

82 VIRTUS BOLOGNA 84: Okobo 12, James 17, Blossomgame 14, Diallo 8, Theis 12, Hayes, Strazel 11, Nedovic 4, Mirotic 1, Tarpey 3, Begarin ne, Michineau ne. All. Spanoulis. VIRTUS BOLOGNA: Vildoza 13, Alston Junior 19, Niang 2, Jallow 2, Diarra 9, Diouf 6, Morgan 15, Hackett 7, Akele 11, Ferrari, Accorsi, Canka ne. All. Ivanovic. Arbitri: Hordov, Zamojski, Bittner. Note: parziali 30-22; 51-44; 65-62. Tiri da due: Monaco 1328; Virtus 2033. Tiri da tre: 1333; 1025. Tiri liberi: 1724; 1416. Rimbalzi: 29; 36.

