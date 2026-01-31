Vildoza da impazzire! La Virtus batte così il Monaco a 4 secondi dalla fine
La Virtus Bologna conquista una vittoria emozionante a Montecarlo. A quattro secondi dalla fine, Luca Vildoza mette a segno una tripla che permette alla squadra italiana di battere il Monaco 84-82. Un successo che fa sognare i tifosi e mette in evidenza la grinta dei bolognesi.
Splendida vittoria in Eurolega della Virtus Bologna, che sbanca Montecarlo vincendo 82-84 contro il Monaco grazie alla tripla decisiva a quattro secondi dalla fine di Luca Vildoza. Ottima prova anche di Derrick Alston, che chiude con 19 punti a referto. Vu Nere ora all'undicesimo posto, a ridosso della zona play-in. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Virtus Bologna
Eurolega: Virtus Bologna batte AS Monaco, monumentale Vildoza
La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega battendo l’AS Monaco con una prestazione monumentale di Vildoza.
Virtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: "Giochiamocela fino alla fine"
La Virtus Bologna vola a Monaco per una partita decisiva.
Ultime notizie su Virtus Bologna
Vildoza glaciale, la Virtus Bologna stende 84-82 il Monaco a domicilioPazzesca vittoria della Virtus Bologna che si impone 84-82 in casa Monaco nel Round 25 di Eurolega. Decisivo Luca Vildoza con la tripla del definitivo sorpasso a 4 secondi dalla fine: la squadra di Du ... sport.sky.it
Basket: Vildoza, l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in EurolegaLuca Vildoza, con una tripla a quattro secondi dalla fine, regala alla Virtus Bologna una delle vittorie più importanti della sua Eurolega. La dodicesima, ... oasport.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.