La Virtus Bologna vola a Monaco per una partita decisiva. In campo, il team cerca di mantenere viva la speranza di andare avanti in Europa. Vildoza non si nasconde e dice:

Se oggi doveste essere al seguito della Virtus e vi venisse la voglia di fare un salto al Casinò di Montecarlo, non puntate sul 3 e sui suoi multipli. La Virtus che alle 19,30 affronterà Monaco dovrà rinunciare ad Alen Smailagic (numero 9, si sapeva), Carsen Edwards (il 3 era febbricitante da mercoledì) e, a sorpresa, a capitan Pajola (il 6), per un’infiammazione al ginocchio sinistro. Di fronte un Monaco che è nelle prime posizioni, ha giocatori di grande spessore, ma pare pure alle prese con qualche problema di liquidità. Tanto che, nelle ultime settimane, ci sarebbero stati anche dei tentativi di ammutinamento, secondo quanto riportano alcuni siti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus a Monaco per inseguire un sogno. Vildoza: "Giochiamocela fino alla fine"

