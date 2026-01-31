Eurolega | Virtus Bologna batte AS Monaco monumentale Vildoza

La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega battendo l’AS Monaco con una prestazione monumentale di Vildoza. La squadra di Scariolo interrompe una serie di due sconfitte consecutive in casa e risale in classifica, agganciando l’Olimpia Milano e mantenendo viva la corsa per un posto nei play-in. La partita è stata combattuta, ma è stata la forza e il talento dei bolognesi a fare la differenza.

Successo pesantissimo per le Vu Nere, che interrompono la serie di due sconfitte interne consecutive in Eurolega, agganciano l’Olimpia Milano in classifica e restano pienamente in corsa per un posto nella zona play-in. La formazione emiliana batte Monaco in trasferta, imponendosi 82-84 al termine di una sfida ad altissima tensione. La gara è un’altalena di emozioni, ma alla fine è Bologna a portare a casa il successo. La formazione di Ivanovic parte bene andando subito in vantaggio, ma il Monaco reagisce con forza e chiude il primo quarto avanti 30-22. Nel secondo periodo la Virtus ritrova equilibrio e resta in partita, pur andando all’intervallo lungo sotto 51-44.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Virtus Bologna AS Monaco Basket: Vildoza, l’uomo del destino! Virtus Bologna corsara in casa dell’AS Monaco in Eurolega Luca Vildoza ha deciso la partita negli ultimi secondi, infilando una tripla che ha regalato alla Virtus Bologna una vittoria fondamentale contro l’AS Monaco in Eurolega. Eurolega, che Virtus! La tripla di Vildoza esalta Bologna e manda in crisi Monaco La Virtus Bologna torna a vincere in Eurolega dopo due sconfitte consecutive. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Virtus Bologna AS Monaco Argomenti discussi: Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Eurolega: la Virtus Bologna cede in volata al Fenerbahçe Beko Istanbul (80-85); Eurolega, Virtus Bologna-Fenerbahce 80-85: non bastano i 35 punti di Edwards; Virtus sconfitta in volata dal Fenerbahce, Reggio domina in Fiba Europe Cup. Eurolega, Virtus Bologna extralusso: la squadra di Ivanovic batte Monaco senza Edwards, Pajola e SmailagicLa Virtus si regala un’altra notte da ricordare nel suo cammino in Eurolega, espugnando 82-84 il parquet dei vicecampioni d’Europa del Monaco. Sarebbe servita un’impresa in condizioni normali, farcela ... corrieredibologna.corriere.it Monaco-Virtus Bologna 82-84: highlights EurolegaNo Edwards, no Pajola, no Smailagic, no problem per la Virtus Bologna che sbanca il Principato battendo in rimonta 84-82 il Monaco nel Round 25 di Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic rimonta da -10 ... sport.sky.it #EuroLeague | Non perderti AS Monaco-Virtus Bologna - facebook.com facebook #EuroLeague | Non perderti AS Monaco-Virtus Bologna x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.